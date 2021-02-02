Видеофакт. Тысячи москвичей вышли на протест после приговора Навальному

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Одна из основных колонн протестующих идет по улице Большая Никитская.

Источник: t.me/pr_russia

В центр Москвы стянуты тысячи силовиков. Несколько демонстрантов уже задержаны на Манежной площади, куда призвал штаб Навального. Силовики полностью окружили площадь.

В центре российской столицы на вход и выход закрыты некоторые станции метро. Отмечаются проблемы с мобильным интернетом.

Полиция и Росгвардия также огородили Пушкинскую площадь, одно из основных мест оппозиционных акций в последние годы.

Вечером 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. Политик уже отбыл год под домашним арестом, это зачли.
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Тэги: российская оппозиция митинг Город: Москва

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