Видеофакт. Тысячи москвичей вышли на протест после приговора Навальному

Одна из основных колонн протестующих идет по улице Большая Никитская.

Источник: t.me/pr_russia

В центр Москвы стянуты тысячи силовиков. Несколько демонстрантов уже задержаны на Манежной площади, куда призвал штаб Навального. Силовики полностью окружили площадь.

В центре российской столицы на вход и выход закрыты некоторые станции метро. Отмечаются проблемы с мобильным интернетом.

Полиция и Росгвардия также огородили Пушкинскую площадь, одно из основных мест оппозиционных акций в последние годы.