Видеофакт. Тысячи москвичей вышли на протест после приговора Навальному
Одна из основных колонн протестующих идет по улице Большая Никитская.
В центр Москвы стянуты тысячи силовиков. Несколько демонстрантов уже задержаны на Манежной площади, куда призвал штаб Навального. Силовики полностью окружили площадь.
В центре российской столицы на вход и выход закрыты некоторые станции метро. Отмечаются проблемы с мобильным интернетом.
Полиция и Росгвардия также огородили Пушкинскую площадь, одно из основных мест оппозиционных акций в последние годы.
Вечером 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и