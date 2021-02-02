Специалист российского экспертного бюро: Голос на опубликованной ByPоl аудиозаписи соответствует голосу Карпенкова

Голос человека на опубликованной инициативой бывших силовиков ByPоl аудиозаписи об ужесточении действий властей в отношении протестующих соответствует голосу экс-руководителя ГУБОПиК, а ныне заместителя министра внутренних дел — командующего внутренними войсками Николая Карпенкова. Такие выводы содержатся в независимом фоноскопическом исследовании, проведенном по заказу портала TUT.by российским бюро ООО «ГлавЭксперт».

Как сообщает портал, экспертизу проводила Элла Боргоякова — специалист с высшим юридическим образованием по специальности «судебный эксперт», 10 годами стажа экспертной работы и опытом в проведении фоноскопических исследований. Ей были предоставлены две записи. Первая — интервью Карпенкова телеканалу «Беларусь 1», опубликованное 18 октября 2020 года, вторая — аудиозапись, опубликованная ByPоl 15 января 2021 года. Перед экспертом ставились два вопроса: есть ли признаки монтажа на второй записи и принадлежит ли голос на двух записях одному и тому же человеку.

Оригинал заключения представлен на 46 страницах. В нем говорится, что на двух фонограммах зафиксированы голос и речь одного и того же лица, а признаков монтажа на второй аудиозаписи не выявлено, сообщает TUT.by .

15 января инициатива ByPоl, объединяющая бывших сотрудников правоохранительных органов, опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Карпенкова, ранее возглавлявшего ГУБОПиК, говорит о методах борьбы с протестующими в Беларуси. Запись сделана в октябре 2020 года после того, как на пост министра внутренних дел был назначен Иван Кубраков (это произошло 29 октября).

Человек на записи сообщает, что погибший 10 августа около станции метро «Пушкинская» Александр Тарайковский умер «от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь», а российское травматическое оружие «с близкого расстояния от боевого ничем не отличается». Со ссылкой на Александра Лукашенко этот человек дает указание применять нелетальное оружие в упор. По его словам, пришло время, когда ни один сотрудник правоохранительных органов не должен выходить на массовые беспорядки без огнестрельного оружия. Также он отмечает: «Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия».

Этот же человек сообщает, что в Беларуси создается база данных участников протестных акций, и те, кто попал в нее второй раз, «тот должен там и остаться». По его словам, в стране будет создан «лагерь для особо острокопытных, для отселения», обнесенный колючей проволокой.

Как следует из записи, у милиции есть задача «защитить всех: и главу государства, и его окружение, и его семью — вместе со службой безопасности, и защитить депутатов, и лиц, которые управляют государством, от этих угроз, а еще на улицах навести порядок».

По словам человека на записи, разобраться с уличными протестами было поручено до декабря.

В МВД отказались комментировать аудиозапись, назвав ее фейком. Министр иностранных дел Владимир Макей, комментируя журналистам аудиозапись, заявил, что не верит «измышлениям и фейковым новостям, которые исходят из уст оппонентов власти».

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская сообщила, что запись была отправлена в конгресс США, ОБСЕ, Совет Европы и «другим международным партнерам». Лидеры Парламентской ассамблеи ОБСЕ отреагировали на запись — они осудили намерения создавать лагеря и приказ стрелять в протестующих, призвали освободить Игоря Лосика и других политзаключенных, привлечь к ответственности виновных и начать международное расследование по рекомендациям Московского механизма ОБСЕ.