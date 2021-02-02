Политзаключенного Дмитрия Дубкова приговорили к семи годам колонии усиленного режима

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Суд Советского района Минска приговорил 30-летнего дальнобойщика Дмитрия Дубкова к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Именно такое наказание и просила для него прокурор Анастасия Малико, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

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Дубков признан виновным по ч. 3 ст. 214 (угон транспортного средства с применением или угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья) и ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках). 

Иск на почти 22 тысячи рублей выделен в гражданское производство. Также суд постановил взыскать с Дубкова пошлину в 890 рублей.

Дело рассматривала судья Елена Жукович. Пострадавшие — водители троллейбусного парка № 4 Виктор Новодворский, Андрей Автушко, слесарь-электрик троллейбусного парка № 4 Сергей Лизгирда.

Дубков находится под стражей с 15 августа. В ночь на 11 августа он присутствовал на акции протеста возле станции метро «Пушкинская» в Минске. Его попросили перегородить дорогу машиной, что он и сделал.

В последнем слове Дубков заявил, что обвинение по статье 214 воспринимает как оскорбление. «Я профессиональный водитель, мне известно, что такое насилие и агрессия за рулем, поэтому совершить подобное значило бы для меня предать самого себя, — отметил он. — Желал ли я завладеть транспортом? Нет, меня не было в момент совершения преступления. Это дело случая и соответствует ст. 26 УК о невиновном причинении вреда. Я не отрицаю, что перегнал автомобиль, но видеозапись показывает, что руководителя у этой группы не было. А согласно ст. 16 о соучастии, использование лица, которое не догадывается о его участии, влечет ответственность того, кто управляет им. Я взял ключи у человека, перегнал автомобиль по его просьбе и вернул его ключи. Кто в ту ночь был с пистолетом и его мнение, меня мало интересовало».

Об обвинении по ст. 293 Дубков сказал, что массовых беспорядков не было вовсе. «Беспорядки — это хаотичная раскидка гранат», — сказал водитель.

Белорусские правозащитники признали его политзаключенным.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: политзаключенный Персона: Дмитрий Дубков Анастасия Малико Елена Жукович Виктор Новодворский Андрей Автушко

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