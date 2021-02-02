Могилевчанину дали два года «домашней химии». Суд установил, что он оскорбил милиционера
31-летний могилевчанин Игорь Митенков резко прокомментировал в социальной сети пост с личными данными сотрудника ГАИ Александра Киркалова. Высказывание мужчины в областной милиции посчитали оскорбительным, и потерпевший написал заявление о привлечении «неустановленных лиц к уголовной ответственности».
2 февраля Ленинский районный суд Могилева за публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей приговорил Игоря Митенкова к двум годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа.
Судья Татьяна Костюк также постановила, что обвиняемый должен выплатить Киркалову 1000 рублей морального вреда. Пострадавший милиционер собирается передать деньги центру онкологии.
Поводом для
В последних словах он извинился перед Киркаловым. О мотивах своего поступка ничего не сказал, но отметил, что это была ошибка.
На одном из судебных слушаний супруга Митенкова, дававшая показания как свидетель, пересказала слова мужа: «Был на эмоциях от обстановки, которая творилась в стране, когда штрафовали многих людей, которые просто сигналили и выходили на улицу».
Обвиняемый просил суд не ограничивать его свободу, поскольку у него малолетний ребенок. Он также просил уменьшить размер компенсации морального вреда до 500 рублей.
Гособвинение потребовало осудить обвиняемого на два года «химии». Сам пострадавший — сотрудник ГАИ Александр Киркалов — счел такое наказание суровым и просил суд приговорить своего обидчика к году ограничения свободы.
В заключении судебно-лингвистической экспертизы отмечалось, что выражение Митенкова содержало «лингвистические признаки оскорбительности», а одно из слов в нем было «неприличным по содержанию, но не по форме». Из объяснения проводившего экспертизу специалиста следовало, что «лингвистические признаки оскорбительности» не тождественны «оскорблению».
В Могилеве это уже третий обвинительный приговор за публичное оскорбление представителя в связи с исполнением им служебных обязанностей. Одного из лидеров местных протестов правозащитника Валадара Цурпанова приговорили к трем годам «химии» за оскорбление двух судей. Активиста Станислава Павлинковича отправили в учреждение открытого типа на два года.