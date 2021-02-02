Могилевчанину дали два года «домашней химии». Суд установил, что он оскорбил милиционера

31-летний могилевчанин Игорь Митенков резко прокомментировал в социальной сети пост с личными данными сотрудника ГАИ Александра Киркалова. Высказывание мужчины в областной милиции посчитали оскорбительным, и потерпевший написал заявление о привлечении «неустановленных лиц к уголовной ответственности».

2 февраля Ленинский районный суд Могилева за публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей приговорил Игоря Митенкова к двум годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа.

Судья Татьяна Костюк также постановила, что обвиняемый должен выплатить Киркалову 1000 рублей морального вреда. Пострадавший милиционер собирается передать деньги центру онкологии.

Поводом для уголовного преследования Митенкова стал его комментарий к посту, опубликованному 3 сентября 2020 года «ВКонтакте» в группе «Народный патруль Могилева». Подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

В последних словах он извинился перед Киркаловым. О мотивах своего поступка ничего не сказал, но отметил, что это была ошибка.

На одном из судебных слушаний супруга Митенкова, дававшая показания как свидетель, пересказала слова мужа: «Был на эмоциях от обстановки, которая творилась в стране, когда штрафовали многих людей, которые просто сигналили и выходили на улицу».

Обвиняемый просил суд не ограничивать его свободу, поскольку у него малолетний ребенок. Он также просил уменьшить размер компенсации морального вреда до 500 рублей.

Гособвинение потребовало осудить обвиняемого на два года «химии». Сам пострадавший — сотрудник ГАИ Александр Киркалов — счел такое наказание суровым и просил суд приговорить своего обидчика к году ограничения свободы.

В заключении судебно-лингвистической экспертизы отмечалось, что выражение Митенкова содержало «лингвистические признаки оскорбительности», а одно из слов в нем было «неприличным по содержанию, но не по форме». Из объяснения проводившего экспертизу специалиста следовало, что «лингвистические признаки оскорбительности» не тождественны «оскорблению».

В Могилеве это уже третий обвинительный приговор за публичное оскорбление представителя в связи с исполнением им служебных обязанностей. Одного из лидеров местных протестов правозащитника Валадара Цурпанова приговорили к трем годам «химии» за оскорбление двух судей. Активиста Станислава Павлинковича отправили в учреждение открытого типа на два года.