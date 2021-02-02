МВД отказало Колесниковой в возбуждении уголовного дела по ее заявлению о похищении и угрозах

Координатору предвыборного штаба претендента на пост президента Виктора Бабарико, члену президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране Марии Колесниковой отказали в возбуждении уголовного дело в ответ на ее заявление по фактам похищения и угроз.

Как сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико, 10 сентября Колесникова «подавала заявление о возбуждении уголовного дела с именами и должностями людей, которые организовали ее похищение, угрожали ей и насильно пытались вывезти из Беларуси». Следственный комитет передал заявление для рассмотрения в Министерство внутренних дел, которое в возбуждении уголовного дела отказало.

«27 января я получила отказ в возбуждении уголовного дела, — цитирует Колесникову телеграм-канал Виктора Бабарико. — Удивлена ли я? О, нет! Там, в кабинете Карпенкова, господа Казакевич и Павлюченко во всех подробностях рассказали, что меня ждет, если я не покину страну: СИЗО, тюрьмы, унизительные досмотры, подорванное здоровье, забвение. Я забуду о книгах (Харари, Хокинг, чао!), о музыке тоже, ведь мне переломают пальцы, через месяц обо мне все забудут. 25 лет в колонии, где я буду ему (Казакевичу) форму шить, которую он будет одевать по особым поводам. Так что нет, не удивлена».

По словам Колесниковой, она намерена и дальше обращаться в Генеральную прокуратуру и суд. «Вы можете еще хоть 10 дел на меня завести. Вас это уже не спасет. Вы это сделали — вы это знаете, я знаю, ваши министры знают, глава государства знает, коллеги и соучастники знают, свидетели (а их немало), ваши дети знают, жены, ваши родители, друзья и близкие. Вы это сделали!» — подчеркнула она.

Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее пытались насильно вывезти в Украину, но это не удалось — на границе она порвала свой паспорт.

Колесниковой было предъявлено обвинение «в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием СМИ и сети интернет», в декабре еще одно — «создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием» (имеется в виду Координационный совет по урегулированию политического кризиса).

Колесникова с сентября содержалась в тюрьме Жодино. 6 января стало известно, что ей продлили срок содержания под стражей до 8 марта. Сейчас она находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске.

10 января Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что «понятия не имеет», когда будут судить Марию Колесникову. «Колесникова — это кто? А, это кто за границу с этими ребятами пыталась выехать, да не выехала? Понятия не имею, следствие идет, я даже не занимаюсь этим. Я честно не знаю», — сказал Лукашенко.