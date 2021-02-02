Генсек ОДКБ: Вопрос создания единого командования вооруженными силами членов организации на повестке дня не стоит

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В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пока не планируется создавать единое командование вооруженными силами государств-членов, заявил во время онлайн-брифинга 2 февраля генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Фото: пресс-служба президента РФ

«На повестке дня нет вопроса о создании единого командования вооруженными силами, — сказал он. — Все будет зависеть, конечно, от реальной ситуации и реальных потребностей. Это ведь не должно быть чисто каким-то декларируемым проектом. Все будет зависеть от того, как мы будем намерены применять свои коллективные оборонительные силы: либо по регионам с развертыванием соответствующих командований — коллективных сил оперативного реагирования или региональных объединенных группировок войск, либо уже под единым замыслом. Сейчас на повестке дня такого вопроса у нас нет».

На вопрос, не планируется ли в организации формировать «единый бюджет на вооружение по типу НАТО», Зась ответил: «Насколько мне известно, у НАТО нет единого бюджета на вооружение». «Там каждое государство развивает вооруженные силы за счет собственных возможностей, средств. Мы такой же подход реализуем и не видим необходимости и возможности для какого-то другого варианта», — подчеркнул глава секретариата военно-политического блока.

По словам Зася, в приоритете организации на 2021 год стоят задачи, направленные на «реализацию стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года, развитие системы коллективной и региональной стабильности, противодействие вызовам и угрозам коллективной безопасности».

Он подчеркнул, что ОДКБ планирует «и впредь уделять больше внимания координации внешнеполитической деятельности государств-членов, развитию взаимодействия с ведущими региональными и международными организациями», в частности ООН, ОБСЕ, СНГ и ШОС, а также «их профильными структурами, прежде всего антитеррористической и антинаркотической направленности».

«Мы полны решимости и впредь отстаивать интересы государств — членов ОДКБ, защищать в них мир и стабильность, а также расширять сотрудничество с внешними партнерами», — заявил генеральный секретарь организации.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Беларусь присоединилась к нему 31 декабря 1993 года. Документ вступил в силу 20 апреля 1994 года.

14 мая 2002 года государства, подписавшие договор, приняли решение создать на его основе полноценный международный военно-политический блок — Организацию Договора о коллективной безопасности. 2 декабря 2004 года ОДКБ был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН.

В январе 2012 года Узбекистан вышел из организации, больше ее состав не менялся.

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Тэги: ОДКБ НАТО Персона: Станислав Зась

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