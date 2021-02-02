Чергинец сменил Гусарова на посту гендректора «Белавиа»

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Новым генеральным директором авиакомпании «Белавиа» назначен бывший заместитель гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Игорь Чергинец, он сменил на посту Анатолия Гусарова, сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.

Фото: OnAir Belavia

Чергинец заявил, что особое внимание «Белавиа» будет уделять цифровизации и внедрению передовых мировых практик. Также новый руководитель отметил, что в планах обновить флот: до конца 2021 года прекратить эксплуатацию Boeing Classic и, вместе с тем, пустить в ход лайнеры новейшего поколения Embraer 195-E2, а также приобрести Boeing 737-8.

Чергинец родился 6 июня 1967 года. В компании «Белавиа» работает с ее основания. С 2007 года был заместителем гендиректора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности.
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Тэги: Белавиа Персона: Анатолий Гусаров Игорь Чергинец

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