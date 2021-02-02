Начальник отдела пищекомбината продавал подставной фирме продукцию по заниженным ценам

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Сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями Молодечненского РОВД пресекли преступную деятельность должностного лица на местном пищевом комбинате.

По сообщению УВД Миноблисполкома, минчанин, работая начальником отдела продаж, с апреля по август 2020 года организовал реализацию продукции по заниженным ценам, причинив ущерб предприятию в размере 270,2 тыс. рублей.

От имени пищекомбината он заключил договоры на поставку консервированной продукции подставной фирме-покупателю, учредителем которой по бумагам являлась его мать. Полученный таким образом товар фигурант сбывал на российский рынок.

Фигуранту уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Тэги: злоупотребление служебным положением коррупция Город: Молодечно

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