Генсек ОДКБ выразил обеспокоенность милитаризацией Восточноевропейского региона

По итогам прошлого года особую обеспокоенность вызывает продолжающаяся милитаризация Восточноевропейского региона, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась 2 февраля во время онлайн-брифинга.

Фото: пресс-служба президента РФ

По его словам, последние семь лет во всем мире наблюдается ежегодный рост расходов на оборонные цели. За 2020 год эти мировые оборонные расходы выросли на 1,9%, причем наибольший рост был зафиксирован в странах Европы — 5,6%.

«В связи с этим возникают вопросы, пусть даже риторические, — сказал генсек ОДКБ. — Мы — просвещенная Европа — будем гордиться этим достижением, лидерством, будем сохранять это первенство или все же задумаемся и придем к осознанию, что есть более эффективные и менее дорогостоящие способы обеспечения безопасности континента, где мы проживаем? Это повышение доверия, укрепление сотрудничества, взаимодействия между странами и союзами государств, повышение транспарентности в наших отношениях».

Он отметил, что серьезную обеспокоенность вызывают «действия НАТО по повышению боеготовности и усилению передового присутствия». В Восточной Европе, заявил Зась, «вплотную у границ ОДКБ, совершенствуется военная инфраструктура альянса, создаются запасы материальных средств, вооружения и военной техники».

«Конфронтационный курс НАТО и необоснованное наращивание военного потенциала альянса создают опасные предпосылки для новой гонки вооружений, — высказал опасение глава секретариата. — Усиливается сегмент американской якобы противоракетной обороны, хотя есть пусковые установки, которые могут применяться также как ударное оружие. Несмотря на пандемию, не снижается интенсивность военных учений НАТО. К сожалению, в НАТО не признают контрпродуктивность выбранного курса».

«Никаких конструктивных инициатив или реакции на предложения со стороны ОДКБ по деэскалации, укреплению взаимного доверия и развитию сотрудничества мы не видим. Мы вынуждены, конечно, учитывать сложившуюся ситуацию в контексте развития нашей организации и принимать адекватные меры», — добавил он.

По словам генерального секретаря, 2020 год для ОДКБ и входящих в нее государств был сложным, в первую очередь из-за COVID-19. Он подчеркнул, что пандемия стала новой глобальной угрозой, которая затронула политическую, социальную, экономическую, военную и другие сферы жизни. «Мы, наверное, за прошлый год чуть острее поняли, насколько уязвим наш мир, насколько хрупкое то благополучие и стабильность, пусть даже относительные, в котором мы с вами привыкли жить», — отметил Зась.

Вместе с тем надежды на то, что эта новая угроза «изменит характер международных отношений, снизит агрессивность внешней политики и побудит государства к объединению усилий и взаимодействию, в полной мере не сбылись», не получили должной поддержки призывы к прекращению войн и единению, звучавшие со стороны генерального секретаря ООН.

«Напротив, мы наблюдаем дальнейшее обострение межгосударственных противоречий, — констатировал глава секретариата ОДКБ. — Усиливаются милитаристические настроения части западной политической элиты, угрожающие масштабы принимали действия США по демонтажу сложившейся системы контроля над вооружениями».

По словам Зася, последним инструментом по контролю над стратегическими вооружениями остается российско-американский договор СНВ-3, продление которого «было под вопросом до последнего момента». Администрация нового президента США Джо Байдена, подчеркнул он, приняла решение продлить договор на пять лет без предварительных условий, Россия «тут же откликнулась на это предложение».

«Конечно, мы можем только приветствовать такие шаги, потому что они, безусловно, направлены на укрепление глобального мира и безопасности. Надеемся, что это остановит полный слом глобальной системы стратегической стабильности и не приведет к возобновлению масштабной гонки вооружений. Хочется также надеяться, что новая администрация США свежим взглядом посмотрит и на другие существовавшие договоренности по контролю над вооружениями и повышению транспарентности действий стран и союзов государств», — заявил Зась.