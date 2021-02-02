Правозащитники обратились к спецдокладчикам ООН в связи с грубыми нарушениями прав Виктора Бабарико

Белорусские правозащитники в очередной раз призвали спецдокладчиков ООН оценить вопиющее грубое нарушение права политзаключенного Виктора Бабарико на защиту и справедливое судебное разбирательство в связи с планируемым рассмотрением его уголовного дела Верховным судом в первой инстанции.

Соответствующее обращение Белорусский Хельсинкский комитет и лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна» направили спецдокладчикам ООН по Беларуси Анаис Марен, по независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саяну и по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор.

Как сообщает сайт spring96.org , правозащитники просят спецдокладчиков призвать белорусские власти предоставить Бабарико право на защиту и справедливое судебное разбирательство по его уголовному делу, а также на обжалование приговора.

В своем обращении правозащитники подчеркивают, что согласно ч. 5 ст. 370 Уголовно-процессуального кодекса Беларуси приговоры, решения Верховного суда обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежат.

«Соответственно, решения Верховного суда вступают в силу немедленно, — отмечается в обращении. — Однако п. 5 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах гласит, что каждый, кто осужден за преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией в соответствии с законом».

Правозащитники отмечают, что УПК предусматривает возможность рассмотрения жалобы на приговор Верховного суда в порядке надзора, но надзор не является стадией пересмотра уголовного дела. «Надзорная жалоба является просьбой оценить, имеются ли в уголовном деле основания для организации процедуры по пересмотру дела, — поясняют правозащитники. — Надзорная жалоба рассматривается не в процессе, без участия сторон, без протокола. Комитет ООН по правам человека не считает стадию надзора в белорусской правовой системе эффективным средством защиты».

В середине января белорусские правозащитники уже обращались к спецдокладчикам ООН с просьбой потребовать от белорусских властей предоставления Бабарико возможности воспользоваться своим правом на защиту и юридическую помощь на конфиденциальной основе. Обращение было связано с тем, что к Бабарико, который находится в СИЗО КГБ, более месяца не допускали адвокатов.

В сложившейся ситуации, считают правозащитники, речи о «справедливом судебном рассмотрении» уголовного дела в отношении Бабарико не может быть.

18 января пресс-служба КГБ сообщила, что уголовное дело передано в Генпрокуратуру для направления в суд . Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней: семь человек, включая Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом.

Виктор Бабарико не согласен с предъявленным обвинением, а защитники настаивают на его невиновности .

«Международная амнистия» и белорусские правозащитные организации признали Бабарико политзаключенным.

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