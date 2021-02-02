В Беларуси уже почти четверть миллиона официально подтвержденных случаев COVID-19

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 699 случаев COVID-19, скончались 9 человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 662 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

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Согласно официальной статистике, четвертые сутки количество новых случаев COVID-19 продолжает снижаться — 1 февраля их было 959, 31 января — 1.766, днем ранее — 1.852. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 249.994, умерли 1.737 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 237.178 человек.

За минувшие сутки выполнено 6.222 теста на коронавирус, что в три раза меньше, чем двумя днями ранее (всего — 4.488.821).

В Беларуси 19 января началась вакцинация медработников от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По данным Минздрава, эту процедуру прошли уже около 10 тыс. специалистов по всей стране — более 51% медработников, изъявивших желание привиться в первую очередь.

После врачей, медсестер стационаров и поликлиник, специалистов станций скорой помощи вакцинировать начнут работников учреждений образования, соцработников и других лиц. На днях в Беларусь поступила еще одна партия вакцины — 20 тыс. доз.

Массовую вакцинацию населения Минздрав намерен начать чуть позже. Сейчас специалисты собирают информацию о тех, кто хотел бы пройти ее бесплатно.