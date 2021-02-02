В Беларуси из-за пандемии COVID-19 снизилась выявляемость онкологических заболеваний

В Беларуси из-за пандемии коронавируса COVID-19 снизилась выявляемость онкологических заболеваний, сообщил заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Красный на пресс-конференции в Минске 2 февраля.

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По его словам, ежегодно в стране отмечается постепенный рост заболеваемости злокачественными новообразованиями. «В 2019 году было выявлено 54 тысячи новых случаев, и в последнее время их число ежегодно увеличивалось на одну тысячу, — отметил Красный. — Однако 2020 год резко выбивается из этого ряда. По данным белорусского канцрегистра, в прошлом году в Беларуси было выявлено на 13 тысяч злокачественных новообразований меньше — около 41 тысячи».

Профессор отметил, что цифра в течение года будет уточнена, скорее всего, в сторону роста: «Мы учтем недостающие случаи, выявленные в конце минувшего года».

Красный подчеркнул, что такое снижение заболеваемости никак не связано с успехами медицины, а является следствием пандемии COVID-19. «Меньше людей обращаются, особенно если их ничего не беспокоит. Притормозились программы онкоскрининга из-за перегруженности системы здравоохранения, ну и было бы нерационально отправлять здоровых людей в поликлинику для профосмотра — это бы только усилило распространение ковидной инфекции», — пояснил представитель РНПЦ.

Тем не менее, добавил он, онкологи надеются, что в межэпидемический период скрининговые программы активизируются. По мнению Красного, это произойдет в конце весны, а летом обследоваться смогут те, у кого не было возможности сделать это во время пандемии. «Конечно, эти 13 тысяч пациентов никуда не делись, они проявятся в ближайшее время, и мы к этому готовимся. Ясно, что онкологическая служба в весенне-летний, а может, и в осенний период будет работать с двойной нагрузкой», — сказал Красный.

Он напомнил, что онкологические заболевания занимают второе после кардиологических место в структуре смертности в Беларуси.

Замглавы центра привел статистические данные за прошлый год. Так, выявляемость раковых заболеваний на ранних стадиях — первой и второй — составила 58% (в 2019 году — 61%).

По его словам, с лечением злокачественных новообразований в 2020 году проблем не было — в стационарах были свободные места. Лечение по радикальной программе получили почти 70% вновь выявленных пациентов.

Пятилетняя выживаемость пациентов на ранних стадиях заболевания в прошлом году превысила 95%, а по некоторым локализациям приблизилась к 100%, продолжил Красный. При второй стадии выживаемость составила около 80%, при третьей — 60-70%. Онколог отметил, что оставляют желать лучшего результаты лечения при четвертой стадии: пятилетняя выживаемость — около 12%. При этом он обратил внимание, что четвертая стадия при разных видах рака различная: от множественных отдаленных метастаз во всех органах до единичных в лимфоузлах, которые можно удалить. «В случае проведения радикального лечения при четвертой стадии можно достичь пятилетней выживаемости в 40%», — уточнил он.

Главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера Виктор Кондратович сообщил, что на учете в учреждении состоит 77 тысяч пациентов. Ежегодно добавляется 10-11 тысяч новых случаев. «За 2019 год у нас было 11.053 пациента, за 2020 год — 9.040 первичных больных. То есть в прошлом году до нас не дошло около двух тысяч человек», — сказал он.

Причиной этого специалист также называет ситуацию с COVID-19. «Мы провели анализ по пациентам, и получилось, что подавляющая часть из тех, кто так и не пришел, это пациенты с 1—2-й стадиями заболевания, которые не имеют на сегодня жалоб или каких-либо проявлений болезни, которые теоретически могли быть выявлены при скрининге или на профилактических осмотрах. Результаты этого мы через полгода-год получим не самые благоприятные», — отметил Кондратович.

По прогнозам онкологов, к 2030 году количество новых случаев онкологических заболеваний в Минске вырастет до 17-18 тысяч в год.

Кондратович добавил, что диспансер активно начал поиск пациентов. Сегодня на учете в столице состоит более 26 тысяч человек с доброкачественными новообразованиями и предопухолевыми заболеваниями. «За последний месяц мы обзвонили и пригласили на контрольное обследование уже более двух тысяч человек, но пока явка невысокая — приходят не более 25%», — сказал он.