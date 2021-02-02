Генсек ОДКБ: говорить о разрешении внутриполитического кризиса в Беларуси преждевременно

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Говорить о разрешении внутриполитического кризиса в Беларуси преждевременно, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась 2 февраля во время онлайн-брифинга, посвященного военно-политической обстановке в зоне ответственности ОДКБ и вокруг нее, а также итогам деятельности организации в 2020 году и задачам на 2021-й.

«Сложная, если мы говорим о Восточноевропейском регионе, сохраняется ситуация внутри и вокруг Республики Беларусь, — сказал он. — Говорить о разрешении внутриполитического кризиса в этой стране преждевременно. Впереди — решение очень важного вопроса о достижении общественного согласия и народного единства. Очевидно, что республика должна сама преодолеть сложившиеся внутренние трудности».

«ОДКБ не вмешивалась и не собирается вмешиваться в этот процесс. Конечно, наша организация готова в случае необходимости оказать всяческую помощь белорусской стороне», — подчеркнул Зась.

28 ноября 2019 года Совет коллективной безопасности ОДКБ назначил на должность генерального секретаря организации Станислава Зася, который до этого был заместителем госсекретаря, а после госсекретарем Совета безопасности Беларуси. Зась приступил к выполнению обязанностей в начале января 2020 года.
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Тэги: ОДКБ Персона: Станислав Зась

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