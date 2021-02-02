В среду Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
В среду Беларусь будет штормить. С оперативным предупреждением выступил Белгидромет.
По прогнозам синоптиков, во многих южных районах страны ожидается гололед, на дорогах гололедица.
При гололеде МЧС Беларуси рекомендует:
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;
- пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;
- прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;
- при движении необходимо соблюдать скоростной режим.
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