В среду Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

В среду Беларусь будет штормить. С оперативным предупреждением выступил Белгидромет.

По прогнозам синоптиков, во многих южных районах страны ожидается гололед, на дорогах гололедица.

При гололеде МЧС Беларуси рекомендует:

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности;

пожилым людям лучшего всего использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

неопытным водителям лучше воздержаться от поездок за рулем;

прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия;

при движении необходимо соблюдать скоростной режим.