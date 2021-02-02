Темпы потребительского кредитования оказались минимальными за пять лет

В 2020 году прирост кредитов, выданных населению на потребительские нужды, оказался минимальным за последние пять лет, свидетельствуют годовые данные Национального банка.

На начало 2021 года задолженность населения перед банками по потребительским кредитам составила 5.551,9 млн рублей и увеличилась за прошлый год на 1,3%.

В 2019 году объем выданных потребительских кредитов вырос на 25%, в 2018 году — на 45,7%, в 2017-м — на 75%, в 2016-м — на 3,5%.

Таким образом, в 2020 году прирост потребительского кредитования в Беларуси оказался наименьшим за последние пять лет.

В минувшем году динамика потребительского кредитования носила неравномерный характер. Так, в первом квартале на фоне роста курса доллара и усиления девальвационных ожиданий задолженность населения по потребительским кредитам выросла на 6,5% до 5.838,7 млн рублей на 1 апреля.

За второй квартал (на фоне стабилизации курсов иностранных валют и сокращения внутреннего спроса, вызванного пандемией) задолженность населения по потребительским кредитам снизилась на 2,3% до 5.704 млн долларов.

Возобновился рост потребительского кредитования в июле и ускорился в августе. За июль—август задолженность населения по потребительским кредитам выросла на 3,2%. Представители банковского сектора в частных беседах сообщили корреспонденту БелаПАН, что увеличение спроса на потребительские кредиты в июле—августе было связано с ростом девальвационных ожиданий населения на фоне президентских выборов.

Для снижения давления на валютный рынок, которое возникло в августе из-за повышенного спроса населения на рублевые кредиты, Нацбанк ограничил предоставление рублевых ресурсов коммерческим банкам в рамках постоянно доступных инструментов поддержки ликвидности. Это привело к повышению процентных ставок по потребительским кредитам и к сокращению объемов их выдачи.

За сентябрь—декабрь задолженность населения по потребительским кредитам снизилась на 332 млн рублей, или на 5,6%.