Доллар вновь пошел вверх
Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 2 февраля.
Доллар добавляет 0,0077 пункта и торгуется на уровне 2,6272 белорусского рубля.
Две другие основные иностранные валюты свои позиции сдают:
- российский рубль — 3,4607 белорусского рубля за 100 российских (-0,0086 пункта);
- евро — 3,1738 белорусского рубля (-0,0004 пункта).
Напомним, по итогам первых февральских торгов
Ранее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (25—29 января) на БВФБ