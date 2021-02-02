В Беларуси ширина внешнего канала в интернет в 2020 году выросла до 1.800 Гбит/с

В Беларуси ширина внешнего канала для доступа в интернет увеличилась за последние полгода на 50 Гбит/с и составила 1.800 Гбит/с, сообщило Министерство связи информатизации.

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По состоянию на 1 января 2021 года услуги связи в стране оказывают 189 операторов.

Количество абонентов стационарного широкополосного доступа в интернет увеличилось более чем на 23 тыс. и составило 3,256 млн.

Количество абонентов IP-телевидения выросло на 8 тыс. — до 2,36 млн.

Более 3,62 млн абонентов подключены к мультисервисной IMS-платформе, что на 120 тыс. больше, чем на 1 июля 2020 года.

На 70 тыс. выросло число абонентов, подключенных по технологии GPON, и составило 2,74 млн.

Количество абонентов сотовой связи выросло на 8 тыс. и по итогам 2020 года составляет 11,66 млн.

Услугами сотовой связи второго поколения (2G) можно воспользоваться на 98,7% территории Беларуси, а третьего поколения (3G) — на 98,4%.

По данным Минсвязи, охват населения и территории республики услугами сотовой связи по технологии LTE (4G) за последние полгода значительно увеличился и на конец 2020 года составил 89,4% и 30,6% соответственно.