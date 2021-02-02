Транспортный коллапс на границе продолжается

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За ночь ситуация на белорусской границе со странами ЕС совсем немного, но улучшилась. Однако, несмотря на это, огромные очереди большегрузных автомобилей остаются.

Так, на литовском направлении по данным на 08:00 стоит почти тысяча фур:

  • «Каменный Лог» — более 300;             
  • «Бенякони» — более 260;
  • «Привалка» — более 220;        
  • «Котловка» — более 200.         

В Польшу не могут проехать более 110 грузовиков:

  • «Брузги» — более 100;              
  • «Берестовица» — более 10.

В «колейке» на выезд в Латвию «мерзнет» более 100 фур:

  • «Урбаны» — более 60;
  • «Григоровщина» — более 40.
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Тэги: очереди фур на границе