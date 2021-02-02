Глава ГПК: во второй половине 2020 года в Беларусь не впустили несколько тысяч человек, которые ехали с «различными намерениями»

2020 год для органов пограничной службы Беларуси был особенным из-за пандемии коронавируса, внутренней обстановки и «давления извне», заявил председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо узкому кругу журналистов 1 февраля.

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«Прошлый год был особенным, — сказал он в эфире новостей телеканала «Беларусь 1». — Секрет не открою, что мы несколько тысяч людей не впустили в Республику Беларусь, которые ехали во втором полугодии с различными намерениями. Это и попытка, будем так [говорить], дестабилизации обстановки на прибалтийском направлении — тоже знаменитые, которые хотели протянуть «ланцуг», мы этого не допустили».

По его словам, граница — живой организм, «сегодня на этом участке спокойно — завтра там оперативная обстановка».

Лаппо заявил, что «пандемия пандемией, но официально границу мы не закрывали, когда другие страны закрылись». «Мы на втором этапе пандемии просто ограничили движение отдельных категорий граждан. Грузовые транспортные средства как двигались, так и двигаются. Работы у нас меньше не стало, работы стало больше», — отметил он.

Как сообщалось, 1 февраля Александр Лукашенко принял Лаппо в связи с подписанием задания на охрану госграницы на 2021 год. Он заявил, что «нет такой охраны государственной границы в мире у другого государства, как в Беларуси, на этом уровне охрану государственной границы надо и поддерживать» (цитата по пресс-службе Лукашенко).

28 января Лукашенко заявил, что «забросить к нам людей с оружием и боеприпасами, взрывчаткой никаких проблем нет», а 25 декабря прошлого года, что «есть несколько группировочек еще... Оттуда присылают нам». «Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно — границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле», — добавил он.

Согласно решению правительства, с 21 декабря прошлого года граждане Беларуси и лица, имеющие вид на жительство в стране, не могут выехать из нее через наземные пункты пропуска. Официальная причина — борьба с коронавирусом.

23 августа 2020 года в Литве прошла акция солидарности с белорусами «Путь свободы», в которой приняли участие почти 50 тысяч человек. Они выстроились в живую цепь от Вильнюса до границы с Беларусью на протяжении 32 км. В этот же день в 1989 году состоялась акция «Балтийский путь» — люди образовали живую цепь от Вильнюса до Таллинна: взявшись за руки, выстроились более миллиона человек. Та акция Литвы, Латвии и Эстонии была протестом против советской оккупации трех балтийских государств и призывом восстановить их независимость.

Утром 24 августа пресс-служба Минобороны сообщила, что накануне вечером силы белорусской авиации «пресекли провокацию» со стороны Литвы. «23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой», — говорилось в сообщении. Отмечалось, что «благодаря решительным действиям экипажей вертолетов Ми-24» из состава дежурных сил ПВО «полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия».