Беларусь ожидает фронтальный раздел
Во вторник, 2 февраля, Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе, днем по северо-западной половине страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. По северо-западной половине выпадет снег; слабая метель. Утром местами сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица (из-за неблагоприятных погодных явлений
Ветер южный, юго-восточный умеренный, на северо-западе местами порывистый. Температура воздуха в регионах:
- Брест -1..+1°C;
- Витебск -4..-6°C;
- Гомель -4..-6°C;
- Гродно -1..-3°C;
- Могилев -6..-8°C;
- Минск -5..-7°C.
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