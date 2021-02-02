Беларусь ожидает фронтальный раздел

Во вторник, 2 февраля, Беларусь будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе, днем по северо-западной половине страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. По северо-западной половине выпадет снег; слабая метель. Утром местами сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица (из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности ).

Ветер южный, юго-восточный умеренный, на северо-западе местами порывистый. Температура воздуха в регионах:

Брест -1..+1°C;

Витебск -4..-6°C;

Гомель -4..-6°C;

Гродно -1..-3°C;

Могилев -6..-8°C;

Минск -5..-7°C.