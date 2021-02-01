Ночевать в мороз на границе будет около 1400 фур

/ Спорт
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По данным Госпогранкомитета на 22:00, в белорусских пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза образовались огромные очереди.  

На литовском направлении скопилось более тысячи грузовиков:

  • «Каменный Лог» — более 330;             
  • «Бенякони» — более 270;
  • «Привалка» — более 210;        
  • «Котловка» — более 210.

На трех переходах на границе с Польшой в «колейке» стоит более 230 фур:

  • «Брузги» — более 110;
  • «Козловичи» — более 90;
  • «Берестовица» — более 30.

В Латвию не могут выехать более 120 дальнобойщиков:

  • «Григоровщина» — более 60;
  • «Урбаны» — более 60.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Беларуси столбик термометра опустится до -9..-15°С (местами до -16..-20°С).
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