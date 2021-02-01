Ночевать в мороз на границе будет около 1400 фур
По данным Госпогранкомитета на 22:00, в белорусских пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза образовались огромные очереди.
На литовском направлении скопилось более тысячи грузовиков:
- «Каменный Лог» — более 330;
- «Бенякони» — более 270;
- «Привалка» — более 210;
- «Котловка» — более 210.
На трех переходах на границе с Польшой в «колейке» стоит более 230 фур:
- «Брузги» — более 110;
- «Козловичи» — более 90;
- «Берестовица» — более 30.
В Латвию не могут выехать более 120 дальнобойщиков:
- «Григоровщина» — более 60;
- «Урбаны» — более 60.
Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Беларуси