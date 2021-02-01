Глава ФИФА: ЧМ-2022 пройдет при заполненных трибунах
Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что ограничений на допуск зрителей на матчах чемпионата мира 2022 года уже не будет.
Как заявил функционер в ходе онлайн-совещания с ВОЗ, он уверен, что «мы снова сможем ощутить магию, объединяющую мир, мы, наконец, вернемся туда, где должны быть».
Турнир должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022. В турнире примут участие 32 сборные, этап квалификации к чемпионату мира начнется в марте этого года, пишет