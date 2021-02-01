Лукашенко снизил предельный размер платежа наличными за товары, работы и услуги

С 1.000 до 500 базовых величин (с 29.000 до 14.500 рублей) снижен предельный размер платежа (суммы платежей в совокупности) наличными средствами за товары, работы и услуги, реализуемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями физическим лицам в рамках одной сделки.

Соответствующее изменение предусматривает указ № 37, который корректирует указ № 493 от 16 октября 2014 года «О развитии безналичных расчетов» и вступит в действие через три месяца после официального опубликования, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.

Кроме того, доходы физических лиц, выплаченные банками в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при использовании карточек, систем дистанционного банковского обслуживания, не признаются объектом налогообложения, «но только если эти доходы не превышают 2% от суммы такой оплаты». Такая норма распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года, и будет действовать до 1 января 2026 года.

С 1.000 до 500 базовых величин снижен предельный размер платежа наличными средствами за товары, работы и услуги

С 1.000 до 500 базовых величин (с 29.000 до 14.500 рублей) снижен предельный размер платежа (суммы платежей в совокупности) наличными средствами за товары, работы и услуги, реализуемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями физическим лицам в рамках одной сделки.

Соответствующее изменение предусматривает указ № 37, который корректирует указ № 493 от 16 октября 2014 года «О развитии безналичных расчетов» и вступит в действие через три месяца после официального опубликования, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.

Кроме того, доходы физических лиц, выплаченные банками в виде процентов от суммы оплаты товаров (работ, услуг) при использовании карточек, систем дистанционного банковского обслуживания, не признаются объектом налогообложения, «но только если эти доходы не превышают 2% от суммы такой оплаты». Такая норма распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021 года, и будет действовать до 1 января 2026 года.