Лукашенко назвал приоритет №1

На встрече с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Андреем Худыком Александр Лукашенко заявил, что для него «природа — это абсолютный приоритет, это приоритет приоритетов».

По его словам, которые приводит пресс-служба, будет природа, будет жизнь: «Чем грубее, по-хамски мы относимся к природе, тем хуже живем. Поэтому я уделял и буду уделять серьезнейшее внимание охране окружающей среды».

Он приказал министру хранить все, чем «наградил нас господь». Он уверяет, что в Беларуси в этом отношении «поддерживается порядок, хотя есть и случаи некорректного поведения людей».

Лукашенко заявил, что сохранению природных ресурсов в Беларуси уделяется большое внимание: «Я это не на камеру говорю. Это мое внутреннее убеждение: природа —вопрос номер один. Потому что не может человек нормально жить, если загажено все вокруг. Поэтому я смотрю на города, малые города и Минск, чтобы была чистота, порядок, чтобы больше деревьев высаживали, варварски не относились к деревьям и прочим насаждениям».