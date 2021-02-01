Три участника забастовки на БМЗ получили тюремные сроки

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В Жлобине 1 февраля вынесены приговоры трем участникам августовской забастовки на Белорусском металлургическом заводе.

Игорь Поваров получил три года лишения свободы, Александр Бобров и Евгений Говор — два с половиной (все — с отбыванием наказания в колонии общего режима), сообщает spring96.org.

Согласно обвинению, 17 августа прошлого года они вместе с другими работниками перекрыли на заводе дорогу технологическому транспорту в знак протеста против фальсификации выборов и насилия в отношении мирных протестующих.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

БМЗ отозвал свой гражданский иск в связи с компенсацией обвиняемыми ущерба в размере 1.088 рублей 50 копеек.

Все трое признали вину. В отдельное производство выделено уголовное дело еще одного участника забастовки Павла Магидова, который является гражданином России и успел уехать из Беларуси.
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Тэги: БМЗ забастовки Персона: Игорь Поваров Александр Бобров Евгений Говор Павел Магидов

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