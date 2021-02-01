Гродненца судят за насилие над командиром роты ОМОНа

В суде Октябрьского района Гродно 1 февраля началось рассмотрение уголовного дела в отношении Игоря Лозовика, которого обвиняют в том, что при задержании он не меньше шести раз ударил милиционера. Дело в отношении Лозовика завели после того, как он выступил в качестве свидетеля в суде над своим другом.

Обвиняемый — 30-летний гродненец Игорь Лозовик, заместитель директора частной фирмы. Потерпевший — командир роты ОМОН Дмитрий Рахунок. Свидетели — сотрудники ОМОНа Денис Середа, а также Чернявский и Абрамчик.

События произошли вечером 11 августа. Четверо друзей ездили по городу на машине, в протестах, по их словам, не участвовали. Когда они остановились около магазина на улице Советских Пограничников, к машине подошли люди в черной форме без опознавательных знаков и начали бить по автомобилю. Водитель Алексей Лапо попытался уехать и задел одного из неизвестных. В итоге мужчин вытянули из автомобиля и жестко задержали, трое из них после этого попали в больницу. В ноябре за насилие в отношении двух милиционеров начали судить Лапо, а Лозовик проходил свидетелем.

Согласно обвинению, Лозовик вечером 11 августа находился в машине «Шкода Рапид», водитель которой совершил в тот день правонарушение. Лозовик не разблокировал двери машины по требованию милиционера. При «принудительном извлечении и задержании» Лозовик не менее шести раз ударил командира роты ОМОНа Рахунка по туловищу, рукам и ногам. Сотруднику за период его временной нетрудоспособности выплатили 1.500 рублей. Прокуратура подала гражданский иск, чтобы Лозовик компенсировал эту сумму.

Лозовик вину не признал, пояснив, что никого не бил. Мужчина сказал, что катался с друзьями по городу. Когда остановились на перекур, а потом опять собрались ехать, неизвестные стали наносить удары по машине. Водитель испугался и попытался уехать. Он зацепил одного из людей в черном. Позже автомобиль был заблокирован белым микроавтобусом, из него выбежали люди в черном и разбили стекло.

Лозовика, по его словам, вытянул человек в черном, как позже выяснится, это был Рахунок, положил лицом в землю, ударил по голове, в результате из уха потекла кровь, его били также по туловищу, ногам, ягодицам. Руки стянули за спиной. Так он пролежал примерно полтора часа. Потом приехала скорая и забрала Лозовика, у него диагностировали черепно-мозговую травму. На мужчину составили административный протокол за участие в массовом мероприятии, дело несколько раз приостанавливали и возобновляли. После показаний в суде по делу Лапо в отношении Лозовика возбудили уголовное дело.

Лозовик обращался в Следственный комитет с заявлением о том, что его самого избили 11 августа, однако получил отказ в возбуждении уголовного дела.

Потерпевший Дмитрий Рахунок пояснил, что задерживал одного из пассажиров «Шкоды», так как были основания полагать, что люди в машине совершили правонарушение, приняв участие в несанкционированном массовом мероприятии. Рахунок пояснил, что никого не бил, а его бил пассажир Лозовик. После задержания он почувствовал острую боль в пальце, у него диагностировали перелом фаланги.

В суде объявлен перерыв до 8 февраля, на следующем заседании планируется огласить письменные материалы дела.