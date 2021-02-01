Белорусы получат возможность летать из Минска в Дубай

Авиакомпания «Белавиа» 19 февраля начнет выполнение регулярных прямых рейсов из Минска в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов Дубай.

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Как сообщат пресс-служба авиакомпании, полеты из столицы Беларуси будут выполняться два раза в неделю по вторникам с вылетом в 19.50 и прибытием в среду в 02.30 и по пятницам с вылетом в 16.15 и прибытием в 22.55 в международный аэропорт Дубай (DXB). Обратные рейсы из Дубая планируется осуществлять по средам с вылетом в 03.30 и прилетом в 08.40 и по пятницам с вылетом в 23.55 и прилетом в субботу в 05.05 в национальный аэропорт Минск (MSQ). Время для всех аэропортов указано местное.

Минимальная стоимость авиабилетов в одну сторону — от 216 евро (тариф LIGHT — без багажа), включая таксы и сборы, и от 375 евро (тариф LIGHT — без багажа) — туда-обратно. Билеты уже доступны в продаже.

Пассажиры, следующие в Дубай, полетят на новом авиалайнере Embraer 195-E2. Данный тип самолета может преодолевать дальние расстояния и перевозить 125 пассажиров в двухклассовой компоновке: 9 мест в салоне бизнес-класса и 116 в экономклассе. Флот «Белавиа» пополнился этим самолетом 23 декабря 2020 года. Авиакомпания стала седьмой в мире, летающей на воздушных судах Embraer второго поколения. В марте и апреле ожидается поставка еще двух новых самолетов данного типа. При увеличении пассажиропотока рейсы, следующие в Дубай, могут выполняться на Boeing 737-800, рассчитанном на 189 пассажиров.

При регистрации на рейс и по прибытии в Дубай пассажирам необходимо будет предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на английском или арабском языке, полученную не ранее 72 часов до вылета. По прилете пассажиры обязаны предъявить медицинскую страховку на весь период пребывания в ОАЭ, покрывающую расходы на лечение от коронавирусной инфекции, заполнить анкету о состоянии здоровья. Некоторых пассажиров могут попросить сдать ПЦР-тест в аэропорту по прилете в Дубай и пройти самоизоляцию до получения результатов теста. Все пассажиры, прибывающие в Дубай, должны установить мобильное приложение COVID-19 — DXB Smart App.

Напомним, что с 16 января 2021 года граждане Беларуси могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию ОАЭ, а также находиться на территории ОАЭ без виз (не более 90 дней с даты въезда). Такие же условия действуют и для граждан ОАЭ на территории Беларуси.

Дубай привлекает туристов со всего мира не только теплым климатом, но и своими достопримечательностями: небоскребом Бурдж-Халифа высотой 828 метров, самым большим в мире поющим фонтаном и торговым центром Dubai Mall, где можно найти более 1.000 магазинов и заведений.