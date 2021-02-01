Литва получила уже седьмую партию вакцины BioNTech-Pfizer

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Литовские власти сообщили, что в страну доставлена уже седьмая партия вакцин от коронавирусной инфекции.

Как отметили в Минздраве, она были доставлены в республику сегодня утром на самолете.

Медики также сообщили, что все это количество будет предназначено для ревакцинации лиц из приоритетных группы, уже привитых первой дозой вакцины, пишет DELFI.

По данным Департамента статистки, в Литве первую дозу вакцины от коронавируса получили 71 448 человек, обе дозы, необходимые для выработки иммунитета, — 21 113 человек.

Кроме вакцин BioNTech и Pfizer, в Литве также идет вакцинация прививкой компании Moderna.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Литва коронавирус COVID-19

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