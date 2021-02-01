Литва получила уже седьмую партию вакцины BioNTech-Pfizer

Литовские власти сообщили, что в страну доставлена уже седьмая партия вакцин от коронавирусной инфекции.

Как отметили в Минздраве, она были доставлены в республику сегодня утром на самолете.

Медики также сообщили, что все это количество будет предназначено для ревакцинации лиц из приоритетных группы, уже привитых первой дозой вакцины, пишет DELFI .

По данным Департамента статистки, в Литве первую дозу вакцины от коронавируса получили 71 448 человек, обе дозы, необходимые для выработки иммунитета, — 21 113 человек.

Кроме вакцин BioNTech и Pfizer, в Литве также идет вакцинация прививкой компании Moderna.