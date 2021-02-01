Журналистка Надежда Калинина вышла на свободу — рассмотрение административного дела перенесено

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Рассмотрение административного дела журналистки портала TUT.by Надежды Калининой перенесено, она отпущена на свободу по истечении 72 часов с момента задержания.

Перенос связан с тем, что суд Ленинского района Минска решил истребовать видеозапись из Дома культуры «Камволь», где 29 января произошло задержание журналистки, сообщает портал.

Калинина собиралась осветить собрание делегатов Всебелорусского народного собрания, но ей это сделать не позволили. Корреспондент была задержана.

В протоколе указано, что она проводила пикет — стояла вдоль дороги и выкрикивала провокационные лозунги, требовала провести честные выборы.

 

Фото Андрея Шавлюго и Вадима Замировского
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Тэги: задержания журналистов TUT.by Персона: Надежда Калинина

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