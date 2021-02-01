Судебные исполнители 17 февраля предпримут очередную попытку выселить церковь «Новая жизнь»

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Судебные исполнители 17 февраля предпримут очередную попытку выселить общину христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь» из молитвенного дома в Минске.

Об этом было заявлено 1 февраля на встрече пастора Вячеслава Гончаренко с представителями управления принудительного исполнения главного управления юстиции Мингорисполкома, сообщил БелаПАН администратор церкви Виталий Антончиков.

«Состоялась недлинная беседа, они спросили, мол, почему мы не выселились. Мы сказали, что считаем решение [о выселении] несправедливым: нас лишили собственности якобы за нецелевое использование, но в реальности мы никак вообще по закону не могли ее использовать. Мы считаем то решение незаконным, потому и не выселились», — отметил он.

Антончиков сообщил, что судебные исполнители составили новый административный протокол по факту нарушения предписания суда о выселении общины из здания, однако пастор Гончаренко его не подписал. Администратор церкви полагает, что на основании этого документа, а также аналогичного протокола от 5 января 2021 года профильное управление обратится в суд. «По этим протоколам, скорее всего, будет суд, но мы пока не знаем, когда», — сказал он.

«Они сказали, что 17 февраля придут еще раз, в 11.00, — опять с выселением», — добавил Антончиков.

В конце прошлого года управление принудительного исполнения вынесло общине протестантской церкви «Новая жизнь» очередное предписание с требованием до 31 декабря исполнить судебный приказ от 23 октября 2009 года и освободить здание бывшего коровника площадью 1.621 кв. м по улице Ковалева, 72. Взыскателем, согласно документу, является ЖРЭО Московского района столицы.

В предписании говорилось, что в случае неисполнения требования принудительное выселение состоится 5 января 2021 года в 11.00. На 10.00 дня выселения церковь объявила молитвенное служение, на которое собралось около 200 прихожан. Судебные исполнители, явившиеся точно в указанное ими время вместе с представителями ЖРЭО, в здание заходить не стали. Они уточнили, намерена ли община выселяться, и, получив отрицательный ответ, составили административный протокол в отношении руководства церкви за нарушение предписания о выселении.

19 января община получила повестку, которой управление принудительного исполнения обязало представителей церкви явиться 1 февраля в связи с нарушением предписания суда о выселении.

Стоит отметить, что 16 января 2019 года в Минске состоялось общественное обсуждение плана по внесению изменений в градостроительный проект детального планирования южной части микрорайона Сухарево. План предусматривает строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры. На месте дома молитвы «Новой жизни» предполагается возвести школу.

На воскресной проповеди 10 марта того же года пастор Вячеслав Гончаренко среди прочего сказал прихожанам, что у церкви «Новая жизнь» будет «новое прекрасное здание». Позднее администратор церкви Виталий Антончиков пояснил БелаПАН, что пастор «настраивал верующих на то, что церкви так или иначе нужен новый дом молитвы — на старом или новом месте».

Выселить церковь «Новая жизнь» из здания, которое прихожане построили на свои средства в 1992 году, Мингорисполком пытается уже около 15 лет. В 2005 году городские власти лишили религиозную общину права пользования земельным участком, несмотря на то что он был выделен ей бессрочно. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам церкви, в октябре 2006 года верующие провели пост-голодовку, которая длилась около месяца. Голодающие сменяли друг друга, постоянно находясь в здании церкви. Властям пришлось отступить: ситуация вокруг «Новой жизни» получила широкий международный резонанс, в защиту церкви выступили представители демократических сил, страны ЕС, зарубежные политики, священники, религиозные объединения.
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Тэги: Новая жизнь Персона: Вячеслав Гончаренко Виталий Антончиков Город: Минск

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