Россия пошла в атаку на Беларусь? Медведев сделал жесткие заявления о двусторонних отношениях

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В России считают, что белорусская продукция никому кроме россиян не нужна. Такое недвусмысленное заявление сделал заместитель главы (председателем является Владимир Путин) Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Фото president.gov.by

В разговоре с представителями росСМИ экс-премьер отметил, что Москва и Минск должны наращивать взаимовыгодную интеграцию, вплоть до введения единой валюты: «Нужно интегрироваться тесней и реализовывать весь потенциал союзного договора».

Медведев не считает, что российское руководство не давит на белорусских партнеров, пишет «МК», и считает подобные утверждения беспочвенными.

Экс-премьер добавил, что сейчас важно, чтобы Белоруссия разобралась в своих внутренних проблемах, но также выразил уверенность, что несмотря на внутриполитические проблемы межгосударственные интеграционные процессы продолжатся, так как «альтернативы никакой нет».

Зампред Совбеза также отметил, что белорусская экономика «полностью заточена на российскую экономику» и белорусские товары «в других местах нигде не ждут».

Отсюда, делает он вывод, интеграция в рамках Союзного государства выгодна и России и Беларуси.

Ранее сообщалось, что 4 января Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Медведевым. Как отмечает пресс-служба Лукашенко, стороны рассмотрели целый ряд вопросов двусторонней повестки дня, а также затронули международную тематику. Какие именно вопросы обсудили Лукашенко и Медведев не сообщается.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Дмитрий Медведев

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