VOKA первым в Беларуси запускает канал TDC с турецкими сериалами

С 1 февраля видеосервис VOKA первым в Беларуси запускает канал Timeless Dizi Channel. Теперь любители турецких сериалов в жанре дизи смогут смотреть новые эпизоды ежедневно.

Timeless Dizi Channel — первый международный телеканал, который транслирует многосерийные мелодрамы турецкого производства в жанре дизи. Это очень популярное направление современной мелодрамы с сюжетами, отражающими историю и культуру Турции.

В одном таком сериале в среднем около 40 серий, продолжительность каждой из них — от 90 до 120 минут. Причем съемки каждого эпизода оцениваются в 200 тысяч долларов. Высокобюджетная съемка, захватывающие пейзажи, известные турецкие кинозвезды и полные страстей истории о родственных узах, морали, любви — вот что любят около 400 миллионов зрителей более чем в 140 странах.

Благодаря VOKA теперь к их числу присоединится и Беларусь.

«Внутри», «Бесконечная любовь», «Эзель», «Маленькие преступления», «Научи меня любить», «Курт Сеит и Александра», «Дядя Кара», «20 минут», «Пять братьев», «Грязные деньги, лживая любовь», «Красная косынка», «Мамы и матери», «Восьмой день», «Конец» — пользователи VOKA получат доступ ко всем лучшим турецким мелодрамам от ведущих продюсеров с мировым именем.

Эти сериалы настолько востребованы во всем мире, что зрительский интерес к дизи уже изучается как отдельный социальный феномен последних лет.

Ежедневно в 20:00 на Timeless Dizi Channel выходят новые эпизоды, а по выходным в эфире канала идут телемарафоны.