До -20°С: какая погода будет в начале февраля

В ближайшие несколько суток ночами в Беларуси будет сохраняться холодная погода, прогнозирует Белгидромет.

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Температура воздуха 2—4 февраля будет следующей:

ночью -9..-15°С (местами -16..-20°С);

днем -3..-9°С (по юго-западу -2..+1°С).

3 февраля

ночью от 0°С (по юго-западу) до -10°С (по востоку страны);

днем -3..+4°С (по юго-западу до +5°С).

4 февраля