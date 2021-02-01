До -20°С: какая погода будет в начале февраля
В ближайшие несколько суток ночами в Беларуси будет сохраняться холодная погода, прогнозирует Белгидромет.
Температура воздуха 2—4 февраля будет следующей:
- ночью -9..-15°С (местами -16..-20°С);
- днем -3..-9°С (по юго-западу -2..+1°С).
3 февраля
- ночью от 0°С (по юго-западу) до -10°С (по востоку страны);
- днем -3..+4°С (по юго-западу до +5°С).
4 февраля
- в течение суток преимущественно по южной половине страны -4..+3°С, в северных районах -5..-9°С (ночью по Витебской области при прояснениях до -12°С).