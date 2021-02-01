До -20°С: какая погода будет в начале февраля

/ Общество
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В ближайшие несколько суток ночами в Беларуси будет сохраняться холодная погода, прогнозирует Белгидромет.

Фото pixabay.com

Температура воздуха  2—4 февраля будет следующей:

  • ночью -9..-15°С (местами -16..-20°С);
  • днем -3..-9°С (по юго-западу -2..+1°С).

3 февраля

  • ночью от 0°С (по юго-западу) до -10°С (по востоку страны);
  • днем -3..+4°С (по юго-западу до +5°С).

4 февраля

  • в течение суток преимущественно по южной половине страны -4..+3°С, в северных районах -5..-9°С (ночью по Витебской области при прояснениях до -12°С).
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Тэги: прогноз погоды

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