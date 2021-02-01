«Все ждут вакцины, как единственной надежды спастись, но Божье слово является вакциной надежды в наполненном пессимизмом мире»

Люди должны использовать полученную от Бога силу и способности для построения цивилизации мира, а не насилия, отметил архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич, почетный митрополит Минско-Могилевский, во время проповеди 31 января в костеле Святого Духа в Витебске.

Фото: Дарья Бурякина

Как сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси, иерарх посетил святыню, чтобы провести благодарственную мессу по случаю своего 75-летия и счастливого возвращения на родину после четырех месяцев изгнания.

Во время проповеди архиепископ отметил, что «нечистый дух оставил одержимого им человека и тот стал свободным». «Мы также должны приблизиться к Иисусу, чтобы быть свободными, — сказал Кондрусевич. — Иисус не использовал своей власти и божественной силы, чтобы управлять людьми и их контролировать, но чтобы сделать свободными от влияния злого духа. <...> Нам необходимо использовать полученную от Бога силу и способности, чтобы строить цивилизацию мира, а не насилия; цивилизацию жизни, а не смерти; цивилизацию любви, а не ненависти».

Он обратился к словам папы римского Франциска, который говорил, что «в истории человечества было много революций, которые меняли облик мира, но ни одна из них не изменила духовного облика человека, и только революция Иисуса Христа, которой есть Его Евангелие, предлагает путь к изменению человека».

По словам почетного митрополита, «мы боремся с проблемами современности своими силами и забываем просить Бога о помощи». Он подчеркнул, что «человек не желает жить согласно учению Христа, это ведет к разрушению семьи и отказу от ее традиционного понимания, убиению Божьего дара жизни, безнравственности, развращенности, социальной несправедливости, коррупции».

«Современный мир обеспокоен решением проблемы пандемии коронавируса. Все ждут вакцины, как единственной надежды спастись. В то же время Божье слово является вакциной надежды в наполненном пессимизмом мире», — отметил архиепископ Кондрусевич.

Следует отметить, что Тадеуш Кондрусевич вернулся на родину в канун Рождества, 24 декабря, спустя почти четыре месяца после фактического изгнания. В рождественский сочельник он совершил праздничные мессы в минском кафедральном костеле Пресвятой Девы Марии, а в сам день Рождества Христова проведет службу в столичном костеле Святых Симеона и Елены (Красном костеле).

Архиепископа, который призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки.

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