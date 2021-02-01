Архиепископ Кондрусевич: Полученную от Бога силу и способности необходимо использовать, чтобы строить цивилизацию мира, а не насилия

Люди должны использовать полученную от Бога силу и способности для построения цивилизации мира, а не насилия, отметил архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич, почетный митрополит Минско-Могилевский, во время проповеди 31 января в костеле Святого Духа в Витебске.

Как сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси, иерарх посетил святыню, чтобы провести благодарственную мессу по случаю своего 75-летия и счастливого возвращения на родину после четырех месяцев изгнания.

Во время проповеди архиепископ отметил, что «нечистый дух оставил одержимого им человека и тот стал свободным». «Мы также должны приблизиться к Иисусу, чтобы быть свободными, — сказал Кондрусевич. — Иисус не использовал своей власти и божественной силы, чтобы управлять людьми и их контролировать, но чтобы сделать свободными от влияния злого духа. <...> Нам необходимо использовать полученную от Бога силу и способности, чтобы строить цивилизацию мира, а не насилия; цивилизацию жизни, а не смерти; цивилизацию любви, а не ненависти».

Он обратился к словам папы римского Франциска, который говорил, что «в истории человечества было много революций, которые меняли облик мира, но ни одна из них не изменила духовного облика человека, и только революция Иисуса Христа, которой есть Его Евангелие, предлагает путь к изменению человека».

По словам почетного митрополита, «мы боремся с проблемами современности своими силами и забываем просить Бога о помощи». Он подчеркнул, что «человек не желает жить согласно учению Христа, это ведет к разрушению семьи и отказу от ее традиционного понимания, убиению Божьего дара жизни, безнравственности, развращенности, социальной несправедливости, коррупции».

«Современный мир обеспокоен решением проблемы пандемии коронавируса. Все ждут вакцины, как единственной надежды спастись. В то же время Божье слово является вакциной надежды в наполненном пессимизмом мире», — отметил архиепископ Кондрусевич.

3 января 2021 года папа Франциск принял прошение Кондрусевича об отставке в связи с достижением 75 лет. До назначения нового митрополита Минско-Могилевского руководить архидиоцезией в качестве апостольского администратора назначен епископ Казимир Великоселец.

Архиепископ Кондрусевич почти четыре месяца в 2020 году провел в изгнании. Иерарха, который после президентских выборов активно призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки. Впоследствии было заявлено, что МВД признало его паспорт недействительным. Александр Лукашенко несколько раз обвинил Тадеуша Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций, как развалить страну».

Разрешать ситуацию с Кондрусевичем в сентябре в Беларусь приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер, в декабре — апостольский нунций в Великобритании, экс-нунций в Беларуси архиепископ Клаудио Гуджеротти.

22 декабря министр иностранных дел Владимир Макей сообщил узкому кругу СМИ, что Гуджеротти передал Лукашенко письмо папы Франциска, в котором «излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича». «Исходя именно из чувства глубокого уважения к папе римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе папы римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов», — сказал глава МИД.

В тот же день апостольская нунциатура в Беларуси сообщила, что получила из «компетентных государственных органов» информацию о том, что архиепископ Кондрусевич «не имеет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь».

Кондрусевич смог вернуться в Беларусь накануне католического Рождества — 24 декабря. На следующий день Лукашенко во время посещения детской инфекционной больницы в Минске заявил, что католический иерарх «никакой опасности не представляет».