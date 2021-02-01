В Беларуси за сутки зарегистрировано 959 случаев COVID-19, скончались 10 человек

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 959 случаев COVID-19, скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией, выписано из больниц 678 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 снизилось — 31 января их было 1766, днем ранее — 1852. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 249 295, умерли 1728 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 236 516 человек.

За минувшие сутки выполнено 9554 теста на коронавирус, что вдвое меньше, чем днем ранее (всего — 4 482 299).

В Беларуси 19 января началась вакцинация медработников от коронавируса российской вакциной «Спутник V». По данным Минздрава, эту процедуру прошли уже около 10 тыс. специалистов по всей стране — более 51% медработников, изъявивших желание привиться в первую очередь.

После врачей, медсестер стационаров и поликлиник, специалистов станций скорой помощи начнут вакцинировать работников учреждений образования, соцработников и других лиц. На днях в Беларусь поступила еще одна партия вакцины — 20 тыс. доз.

Массовую вакцинацию населения Минздрав намерен начать чуть позже. Сейчас специалисты собирают информацию о тех, кто хотел бы пройти ее бесплатно.