Правозащитники: В январе вынесено минимум 46 приговоров по политически мотивированным уголовным делам

На 1 февраля правозащитникам известно более 770 имен людей — участников президентской гонки, активистов их штабов и участников акций протеста после выборов, в отношении которых возбуждены уголовные дела с политически мотивированным характером, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Отмечается, что 217 человек из этого списка признаны политическими заключенными. Всего в стране их 220, но три человека были объявлены политзаключенными до начала прошлогодней избирательной кампании.

В течение ноября—декабря 2020 года, по данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», было вынесено более 100 приговоров по уголовным делам, связанным с протестами и их последствиями. «В январе 2021 года белорусские суды продолжили судить фигурантов уголовных дел, имеющих политическую окраску. По сведениям правозащитников, в течение января было вынесено минимум 46 приговоров по таким уголовным делам», — обратили внимание правозащитники.

Сообщается, что людей судили по статьям 342 (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок), 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 370 (оскорбление государственной символики), 369 (оскорбление представителя власти), 368 (оскорбление президента), 188 (клевета), 339 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Восемнадцать из 46 человек, которые были осуждены в январе по «политическим» делам, наказаны ограничением свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Правозащитники подчеркивают, что до вступления приговоров в законную силу эти люди будут находиться на свободе. Если после обжалования их приговоры не изменятся и они отправятся отбывать наказание, эти осужденные «вновь станут политическими заключенными».

Двенадцать человек получили различные сроки лишения свободы в колонии общего режима, один — в колонии усиленного режима. Наибольшие сроки в январе получили активист Витольд Ашурок (пять лет колонии общего режима на основании статей 364 и 342 УК) и предприниматель Виктор Борушко (пять лет колонии усиленного режима по статье 147 УК).

Одиннадцать человек, по данным «Весны», наказаны на срок от шести месяцев до трех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Два человека наказаны арестом, один — штрафом, еще к одному — несовершеннолетнему — применены принудительные меры воспитательного характера.

По данным правозащитников, в Минске осуждены 23 человека, в Гродненской области — 8, Брестской — 7, Гомельской — 3, Минской и Витебской — по 2, Могилевской — 1.