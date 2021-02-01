Делегат ВНС Оганнес Айвазбалян выступил против независимости Беларуси

«Я готов видеть Беларусь и Россию единым государством с единой валютой и едиными войсками», — сказал накануне Всебелорусского народного собрания представитель Ветковского района Гомельской области Оганнес Айвазбалян.

Источник: vetkagolos.by

Депутат районного Совета депутатов по Хуторянскому избирательному округу №11 Оганнес Айвазбалян рассчитывает, что на Всебелорусском народном собрании будет поднята тема интеграции с Россией, а понятие «Союзное государство» будет закреплено в новой редакции Конституции, передает «Голас Веткаўшчыны» .

«В будущем я готов видеть Беларусь и Россию единым государством с единой валютой и едиными войсками, — заявил Оганнес Айвазбалян. — Надеюсь, что со снятием карантинных мероприятий более активно начнут реализовываться совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях. Это, уверен, позитивно скажется на повышении благосостояния и уровня жизни обоих братских народов».

Депутат критичен к предложению оппонентов Александра Лукашенко вернуться к Конституции 1994 года, где за белорусским языком был закреплен статус единственного государственного языка.

«Я не хочу ни сейчас, ни в будущем допустить изменения в нашей стране статуса русского языка, — добавил Оганнес. — Считаю, что русский язык наравне с белорусским должен оставаться государственным. Это важно не только для меня как для учителя русского языка и литературы по образованию, но и для жителей нашего региона, 99% которых являются носителями именно русского языка».