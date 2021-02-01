Экспорт белорусских товаров в 2021 году уменьшится примерно на 10%, прогнозирует эксперт

Экспорт белорусских товаров в 2021 году уменьшится примерно на 10%. Такое мнение высказал исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя последние данные статистики.

Как сообщалось, внешнеторговый товарооборот Беларуси за 2020 год составил 61 млрд 659,3 млн долларов. К 2019 году он сократился в текущих ценах на 14,9%, следует из данных Белстата. Экспорт товаров составил 29 млрд 40,5 млн долларов (-11,9%), импорт — 32 млрд 618,8 млн долларов (-17,4%). Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 2020 год составило 3 млрд 578,3 млн долларов. По итогам 2019 года сальдо также было отрицательным — 6 млрд 521,6 млн долларов.

По мнению Романчука, «падение экспорта — результат снижения конкурентоспособности белорусских товаров, убогости экспортного ассортимента, неспособности проводить диверсификацию за счет децентрализации структуры производства». «Когда власти 20-25 лет думают, что статус нефтяного и калийного "эмиратов" может спасти и обеспечить 100 млрд долларов ВВП, то они просто не умеют считать. Поэтому падение экспорта — предсказуемый и логичный результат для экономики, которая колеблется вместе с мировой конъюнктурой на базовые сырьевые ресурсы. Основа экспорта была отстроена в нефтяные схемы, за счет чего страна жила, перераспределяя ресурсы для небольшой группки номенклатурных бизнесменов», — подчеркнул эксперт.

Он считает, что перспектив у такой модели мало. «Если будет продолжаться такая конъюнктура, то, естественно, в 2021 году продолжится падение экспорта как минимум на 10%. Власти уж сами скромно молчат про диверсификацию торговли по формуле: 30% — ЕАЭС, 30% — ЕС, 30% — дальнее зарубежье. Так, в условиях политического кризиса рынок Евросоюза ушел на второй план. Опять Александр Лукашенко грозит заместить импорт и говорит не покупать то, что можем делать у нас. Мы уверенно идем к статусу государства, которое выстроило вокруг себя мощный железный занавес из тарифных и нетарифных ограничений, и за такой режим заплатят как сами производители, так и потребители», — подытожил Романчук.