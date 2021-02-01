Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы в 2021 году

Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2021 году. Соответствующий документ он подписал 1 февраля, принимая с докладом председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо.

Фото: president.gov.by

«История нас учит тому, чтобы мы всегда были готовы ответить на любую провокацию. И наша здесь ответственность не только за Беларусь, но и россиян. Надо отдать должное, что все-таки уровень охраны нашими пограничниками зоны ответственности, я уверен, превосходит любую границу в мире. Я могу спорить с любым, что нет такой охраны государственной границы в мире у другого государства, как в Беларуси. На этом уровне надо и поддерживать охрану государственной границы», — заявил Лукашенко (видеоотрывок его встречи с Лаппо разместил телеграмм-канал «Пул первого»).

«Прошлый год для всех нас был проверкой, особенно для людей в погонах, в том числе и для наших пограничных войск. Надо сказать, что в основном мы эту проверку выдержали: пограничные войска по своему основному направлению сработали намного лучше, чем другие силовые структуры. Но в целом нормально», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко отметил «положительные результаты в борьбе с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой, террористическими угрозами». «Дело в том, что здесь, на западе, мы защищаем не только Беларусь — это рубежи Союзного государства. Поэтому мы уделяем серьезное внимание охране государственной границы», — подчеркнул он.

По его словам, ситуация с пандемией «усложнила работу на последнем метре нашей земли, особенно пограничникам и таможенникам». «Но ситуация была управляемой, и пограничники, и таможенники действовали заодно. Управляемой в том плане, что мои распоряжения быстро доводились до войск и исполнялись как никогда. Значит, армия и пограничные войска почувствовали, что надо защищать страну более основательно, серьезно. Поэтому реакция была соответствующая, — сказал Лукашенко. — Это хорошо, что в нужный момент мы можем собраться и, если нужно, ответить».

В прошлом году, отметил Лукашенко, была продолжена работа по повышению эффективности охраны государственной границы, совершенствованию инфраструктуры границы и приграничной территории: «Появились новые пограничные заставы, маневренные группы. Вы мне отдельно доложите, везде ли мы создали маневренные группы там, где мы планировали. Вы же помните, что их вообще ликвидировали: "умные" такие были, что нам, видите ли, они не нужны. Оказывается, нужны. Пусть небольшие, но в каждом пограничном отряде, группе должны быть эти маневренные группы, чтобы в любой момент прикрыть нужный участок границы, помочь пограничным заставам».

Он также заметил, что в прошлом году государство было вынуждено уделить особое внимание обеспечению безопасности. «Некоторым это могло показаться бряцанием оружием. Ничего подобного. Мы никогда не бряцали и бряцать оружием не собираемся. Мы, как и прежде, хотим быть островком безопасности в Европе и страной, от которой идут только мирные инициативы. Это наша перспектива», — подчеркнул Лукашенко.