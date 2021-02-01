Жительницу Ошмян подозревают в крупном мошенничестве

По данным следствия, с августа 2019 года по декабрь 2020 года 30-летняя жительница города Ошмяны уговаривала своих знакомых одалживать ей деньги на развитие бизнеса и приобретение квартиры. Всего женщина получила от своих знакомых деньги в сумме 66 850 долларов и 18 250 евро.

Подозреваемая обещала вернуть долг в ближайшее время еще и с процентами, однако принятые на себя обязательства не исполнила в полном объёме, бизнес и квартиру, на которые она брала займ, не приобрела, а денежные средства потратила на личные нужды.

В отношении жительницы Ошмян возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса. В настоящее время с ее участием проводятся неотложные следственные действия.