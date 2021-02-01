СК заявил о полусотне пострадавших милиционеров в Пинске 9 и 10 августа

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По сообщению начальника управления СК по Брестской области Дмитрия Конопляника, от действий возмущенных фальсификацией президентских выборов протестующих в Пинске 9 и 10 августа пострадали более 50 милиционеров.

«Допрошены обвиняемые, потерпевшие и около сотни свидетелей, проведен осмотр мест происшествий, изъятых в ходе него предметов. Особое внимание уделялось изучению видеозаписей, размещенных в интернете и в мобильных телефонах обвиняемых. Благодаря этому детально установлены действия каждого из фигурантов», — цитирует Конопляника телеграм-канал СК.

«Милиционеры решили людей согнать в центр и не давали им выйти. Половина людей выскочила, у остальных не было выхода — и начались столкновения. Милиция таким образом спровоцировала драку. Люди разбирали лавки, хватали все, что было, начали брусьями бить силовиков. Стычки продолжались несколько часов, пока силовиков не оттеснили вниз по улице. Часть милиционеров ушли, кого-то забрала скорая», — напомнил о тех событиях журналист «Медиа-Полесье» Максим Гарда.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: ОМОН милиция драка потасовка Персона: Максим Гарда Дмитрий Конопляник Город: Пинск

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