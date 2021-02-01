«Уралкалий» раскритиковал белорусский контракт на поставку калия в Индию

Российский «Уралкалий» раскритиковал условия, на которых Белорусская калийная компания заключила долгосрочный контракт на поставку продукции компании IPL — крупнейшему индийскому импортеру минеральных удобрений.

«С учетом позитивной рыночной конъюнктуры, наблюдающейся во 2-й половине 2020 года — начале 2021 года, а также продолжающегося роста спроса на хлористый калий на основных рынках потребления в текущем году, "Уралкалий" полагает, что цена подписанного контракта с Индией не соответствует текущим рыночным тенденциям и не отвечает интересам ведущих производителей калийных удобрений», — говорится в комментарии генерального директора «Уралкалий трейдинга» Александра Терлецкого, опубликованном на сайте «Уралкалия».

29 января стало известно, что Белорусская калийная компания подписала контракт на поставку калийных удобрений в Индию по 247 долларов за тонну. «Понимая важность такого контракта как для индийского рынка, так и для мирового рынка калийных удобрений в целом, БКК и IPL смогли достичь договоренности, которая будет способствовать стабильности мирового калийного рынка с потенциалом дальнейшего укрепления цен», — подчеркивалось в сообщении БКК.

Согласно официальным статданным, в январе—ноябре 2020 года Беларусь экспортировала 6 млн 448 тыс. тонн калийных удобрений, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года, в том числе в страны СНГ — 167,1 тыс. тонн (-8,8%), вне СНГ — 6 млн 280,9 тыс. тонн (+11,2%). Средняя цена составила 340 долларов за тонну (-24%), в том числе в страны СНГ — 424 доллара (-7,2%), вне СНГ — 337 долларов (-24,5%).

ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий» и на протяжении последних лет сохраняет лидерство в мировом экспорте калийных удобрений. За годы своей работы БКК осуществила поставки белорусского калия почти в 140 стран.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край).