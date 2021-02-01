Журналистку Екатерину Андрееву этапировали из Жодино в Минск

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Журналистку телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву этапировали из Жодино в Минск, сообщил БелаПАН адвокат Владимир Созончук.

Источник: «Белсат»

Сейчас Екатерина должна находиться в СИЗО № 1 на улице Володарского.

9 февраля в суде Фрунзенского района Минска назначено рассмотрение дела корреспондентов «Белсата» Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой. Процесс начнется в 10 часов под председательством судьи Натальи Бугук.

Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов — на «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова). Обеим было предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Журналисткам также вменяется нанесение ущерба «Минсктрансу» на 11 562 рубля 14 копеек. Якобы в результате их действий была нарушена работа общественного транспорта: 13 автобусных, трех троллейбусных и трех трамвайных маршрутов. Мера пресечения — содержание под стражей.

Белорусские правозащитники признали журналисток политзаключенными.
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Тэги: СИЗО № 1 задержание журналистов Белсат Персона: Екатерина Андреева

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