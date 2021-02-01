Польский инвестор может продать белорусский «Идея Банк» до 1 марта

Сделка по покупке «МТБанком» у польского инвестора Getin Holding белорусского «Идея Банка» может быть закрыта до 1 марта, говорится в сообщении, которое распространила польская компания.

Источник: probusiness.io

Ранее стороны планировали заключить сделку после ее одобрения Национальным банком Беларуси до 4 января 2021 года. Однако лишь в январе этого года белорусский центральный банк согласовал сделку, и теперь стороны намерены заключить ее до 1 марта.

«Согласно подписанному приложению к письму о намерениях стороны намерены заключить договор о продаже акций "Идея Банка" до 1 марта 2021 года», — сообщает польский Getin Holding.

Финансовый холдинг Getin Holding S.A. (Польша) купил 75% акций белорусского «Сомбелбанка» в 2008 году. В 2013 году «Сомбелбанк» был переименован в «Идея Банк» (Idea Bank). На тот момент под этим брендом банки группы Getin Holding работали в Польше и Украине.

В 2014 году Рафал Ющак, который занимал должность зампредседателя правления Getin Holding, заявил: «Мы очень верим в Беларусь». По его словам, польский холдинг рассматривал Беларусь с точки зрения «длинных» инвестиций. «Для нас это очень интересная страна, особенно сегодня, когда мы видим, что происходит в России и Украине. В Беларуси мы работаем не первый год и смотрим на эту страну не как краткосрочный инвестор, а как "длинный" инвестор», — отметил Ющак.

На данный момент холдингу Getin принадлежит почти 100% белорусского «Идея Банка», сообщается на сайте кредитной организации. В ноябре 2020 года Getin Holding подписал с «МТБанком» письмо о намерениях продать банку или связанным с ним лицам пакет акций «Идея Банка». Согласно документу, речь шла о намерении продать 99,999% акций за 50 млн рублей.