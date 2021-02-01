В Вене прошли массовые протесты против карантина

В столице Австрии Вене около пяти тысяч человек вышли на акцию протеста против правительственных мер по борьбе с коронавирусом.

Акция состоялась несмотря на запрет на любые массовые мероприятия, введенный полицией в выходные дни, сообщает «Немецкая волна» . Многие демонстранты отказались от ношения масок и не соблюдали социальную дистанцию.

После того, как участники отказались расходиться и вместо этого направились маршем в сторону австрийского парламента, полиция начала проводить задержания.

Выйти на демонстрацию 31 января жителей Вены призвала правая Австрийская партия свободы — после того как власти отказали ей в праве провести в субботу, 30 января, протест против запрета на массовые мероприятия.

В Австрии закрыты школы, тренажерные залы, культурные учреждения, а также большинство магазинов. С начала пандемии коронавирус диагностировали у более 414 тысяч жителей этой страны, более 7700 из них скончались.