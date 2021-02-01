В Мьянме произошел военный переворот

В Мьянме после военного переворота был назначен временный президент страны. Им стал командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн.

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Об этом сообщает Irrawaddy .

Бывший генерал У Мьинт Све был назначен военными вице-президентом для представления вооруженных сил в правительстве, возглавляемом Национальной лигой за демократию (НЛД).

«Законодательные, административные и судебные полномочия страны передаются главнокомандующему вооруженными силами в соответствии со ст. 418 Конституции 2008 года, поддерживаемой военными, до тех пор, пока не будут приняты меры против (предполагаемых нарушений) проверки и (утверждения) списков избирателей», — говорится в заявлении.

Утром 1 февраля пресс-секретарь НЛД Мио Ньюнт заявил о задержании президента страны Вин Мьина и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает пост государственного советника. Он уточнил, что речь идет о военном перевороте.

Военные на год объявили в Мьянме режим чрезвычайного положения.