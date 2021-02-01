В Беларуси повышены бюджет прожиточного минимума и минимальные потребительские бюджеты

Постановлением Министерства труда и социальной защиты (от 22 января № 5) с 1 февраля по 30 апреля 2021 года утверждены новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам, сообщил Национальный правовой интернет-портал.

БПМ в среднем на душу населения установлен в 262 рубля 87 копеек, что на 1,8% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 ноября по 31 января.

Размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам: трудоспособное население — 290 рублей, 71 копейка (ранее — 285 рублей 68 копеек); пенсионеры — 199 рублей 17 копеек (195 рублей 15 копеек); студенты — 252 рубля 94 копейки (248 рублей 6 копеек); дети до трех лет — 168 рублей 46 копеек (165 рублей 18 копеек); дети трех до шести лет — 232 рубля 93 копейки (228 рублей 85 копеек); дети от шести до восемнадцати лет — 283 рубля 65 копеек (278 рублей 16 копеек).

В связи с изменением БПМ 1 февраля автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: минимальные трудовые пенсии; социальные пенсии; доплаты пенсионерам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите; надбавки к пенсиям и повышение пенсий отдельным категориям пенсионеров; пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста; государственные пособия семьям, воспитывающим детей. Эти выплаты увеличились соразмерно росту БПМ — также на 1,8%.

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Постановлением Минтруда от 22 января № 6 также утверждены размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава с 1 февраля по 30 апреля 2021 года.

Для трудоспособного населения МПБ составляет 541 рубль 26 копеек (ранее — 528 рублей 30 копеек); пенсионеров — 422 рубля 62 копейки (410 рублей 10 копеек); детей до трех лет — 358 рублей 80 копеек (352 рубля 55 копеек); детей от трех до шести лет — 454 рубля 53 копейки (448 рублей 14 копеек); детей от шести до восемнадцати лет — 465 рублей 65 копеек (457 рублей 49 копеек); семьи из четырех человек — 427 рублей 77 копеек (419 рублей, 49 копеек; молодой семьи из трех человек — 458 рублей 73 копейки (450 рублей 43 копейки).