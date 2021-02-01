В Беларуси повышены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

В Беларуси повышены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

В соответствии с постановлением Совета министров от 27 января № 42, ставки экспортных пошлин 1 февраля повышены на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты — до 43,8 доллара за 1 т (ранее — 38,7); на прямогонный бензин — до 24 доллара за 1 т (ранее — 21,2); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные — до 13,1 за 1 т (ранее — 11,6).

Это второе в текущем году изменение ставок вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти. Ранее они изменялись 1 января 2021 года. На некоторые позиции пошлины были снижены.