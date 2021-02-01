В Минске и других городах в воскресенье задержано не менее 165 человек
Не менее 165 человек задержано в воскресенье, 31 января, в Минске и других городах.
В списках правозащитного сайта spring96.org 167 фамилий задержанных в столице (164), Гродно (2) и Новогрудке (1), в том числе четырех несовершеннолетних (2005, 2006 и 2007 годов рождения). Освобождено 29 человек.
Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» приводит данные 169 задержанных, из них освобождено 36, в том числе
В это
Последние массовые задержания произошли в субботу, 23 января (более 150 человек).